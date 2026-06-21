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Атаки ВСУ на ДНР унесли жизнь одного человека

Вооружённые формирования Украины нанесли удары по населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Как сообщил глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале, атаки 20 июня привели к гибели мирного жителя, ещё один человек получил ранения.

Источник: Life.ru

Мужчина 1969 года рождения погиб на Донецк — Новоазовск — Седово вблизи села Раздольное в Старобешевском муниципальном округе. Пострадавший — мужчина 1968 года рождения из Горловки, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Life.ru писал, что в пригороде Воронежа от падения обломков сбитого украинского БПЛА пострадала 14-летняя девочка. Медики оставили подростка под наблюдением в стационаре. По словам губернатора Александра Гусева, жизни пациентки ничто не угрожает.

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