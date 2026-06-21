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Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 239 украинских дронов над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 239 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 239 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

Украинские беспилотники удалось ликвидировать над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей. Также БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА Новости.

21 июня украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгородской области. В результате детонации в одной квартире загорелся балкон. В доме также повреждены фасад и окна.

Днем ранее в результате атаки FPV-дронов ВСУ на поселок Суземка в Брянской области один мирный житель погиб, еще одна женщина получила ранения. Ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

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