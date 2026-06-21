Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ПВО сбила более 10 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированный налёт украинских беспилотников на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь утром 21 июня, минувшей ночью было уничтожено более десяти БПЛА.

Источник: Life.ru

Беспилотники сбиты в трёх городах — Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в четырёх районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском и Родионово-Несветайском.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область больше десятка БПЛА уничтожены», — написал глава региона.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации, информация о типе и количестве уничтоженных дронов уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в пригороде Воронежа от падения обломков сбитого украинского БПЛА пострадала 14-летняя девочка. По словам губернатора Александра Гусева, жизни пациентки ничто не угрожает.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше