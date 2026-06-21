В Ростовской области ПВО сбила более 10 беспилотников ВСУ

Беспилотники сбиты в трёх городах — Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в четырёх районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском и Родионово-Несветайском.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область больше десятка БПЛА уничтожены», — написал глава региона.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации, информация о типе и количестве уничтоженных дронов уточняется.
Ранее Life.ru писал, что в пригороде Воронежа от падения обломков сбитого украинского БПЛА пострадала 14-летняя девочка. По словам губернатора Александра Гусева, жизни пациентки ничто не угрожает.
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