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Средства ПВО уничтожили 239 беспилотников ВСУ за ночь

За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 239 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией нескольких регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Боевая работа велась в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и Республикой Адыгея. Кроме того, перехват дронов осуществлялся над акваториями Азовского и Черного морей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

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