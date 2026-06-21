В Туве неизвестный напал на детский лагерь, его задержали

В Туве зафиксирован случай незаконного вторжения на территорию детского лагеря, в результате которого пострадали несовершеннолетние. Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, о чем проинформировали в Главном управлении Министерства внутренних дел по Республике Тыва.