В Туве неизвестный напал на детский лагерь, его задержали

В Туве зафиксирован случай незаконного вторжения на территорию детского лагеря, в результате которого пострадали несовершеннолетние. Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, о чем проинформировали в Главном управлении Министерства внутренних дел по Республике Тыва.
Согласно сообщению ведомства, в ночь на 21 июня в отдел полиции «Тандинский» поступила информация о проникновении на территорию оздоровительного учреждения «Орленок», расположенного на берегу озера Чагытай. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, который нанес телесные повреждения детям.
Предварительно установлено, что мужчина 2001 года рождения, внешне имевший признаки алкогольного опьянения, зашел в жилой корпус лагеря. Там он причинил вред находящимся там несовершеннолетним и испортил предметы обстановки.
Персонал лагеря самостоятельно обезвредил нападавшего и передал его стражам порядка. Прибывшие врачи провели осмотр пострадавших детей и предоставили им всю необходимую медицинскую помощь.
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