В Туве пьяный неадекват ворвался в лагерь «Орленок» и набросился на детей

Днеём ранее сообщалось о другом инциденте: мужчина с мачете пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре и начал нападать на людей. В результате нападения минимум четыре человека пострадали, одна женщина погибла, а охранник ТЦ находится в тяжёлом состоянии. Перед нападением в торговом центре произошёл взрыв самодельного устройства. Первым пострадал охранник на входе — его ранили ещё до того, как началась основная атака.