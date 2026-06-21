Прокуратура разбирается в причинах смертельного ДТП с поездом Астрахань-Волгоград

Ранее сообщалось, что поезд № 42 Астрахань-Волгоград смог отправиться в путь с задержкой около 4 часов. Также более чем на 2 часа задержан поезд № 294 Астрахань — Волгоград (прицепная группа в составе поезда Саратов — Анапа).