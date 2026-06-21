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Над Ростовской областью минувшей ночью была отражена атака 10 БПЛА ВСУ

Об этом сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.

Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, прошедшей ночью российские военные над территорией Ростовской области отразили воздушную атаку более десяти БПЛА ВСУ.

Юрий Слюсарь уточнил, что беспилотники уничтожены в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и в четырёх районах донского региона: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском, Родионово-Несветайском.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Она будет уточняться.

Всего же над территорией нашей стравны, как сообщает Минобороны России, за минувшую ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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