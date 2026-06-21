На нефтяном терминале в Краснодарском крае произошло возгорание из-за БПЛА

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».
Уточняется, что падение обломков БПЛА зафиксировано еще в двух муниципалитетах края на территории частных домовладений. На месте работают специальные и экстренные службы, пострадавших нет.
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