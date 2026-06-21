Перевозившая младенца скорая перевернулась из-за ДТП в Приморье

На выезде из Находки произошло ДТП с участием реанимобиля, который вез недоношенного младенца во Владивосток. В машину скорой помощи врезалась легковая машина, из-за чего медицинский транспорт опрокинулся. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».