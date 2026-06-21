Перевозившая младенца скорая перевернулась из-за ДТП в Приморье

На выезде из Находки произошло ДТП с участием реанимобиля, который вез недоношенного младенца во Владивосток. В машину скорой помощи врезалась легковая машина, из-за чего медицинский транспорт опрокинулся. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Бригада реаниматологов Краевой детской клинической больницы № 1 экстренно перевозила новорожденного в медицинское учреждение третьего уровня. Маленький пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Реанимобиль ехал с включенными специальными сигналами, когда в него влетела иномарка.
От сильного удара транспортное средство перевернулось. Медики и ребенок остались живы. Для спасения малыша задействовали Территориальный центр медицины катастроф.
«Специалисты оперативно организовали эвакуацию. Вертолетом малыша доставили в неонатальный центр, в настоящее время в реанимации ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.
Пострадавших в аварии специалистов из бригады реанимобиля отвезли во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Там медицинские работники пройдут осмотр и получат дальнейшее лечение после ДТП.