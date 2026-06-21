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Дроны ВСУ атаковали паром на Керченской переправе, погиб один человек

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

— В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия», — написали в канале штаба в мессенджере МАКС.

В этот же день Министерство обороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 239 дронов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской областей.

18 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области стабилизировалось. По его словам, пациентам была оказана полная необходимая помощь.

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