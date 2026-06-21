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СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре в Калачинске

Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

Источник: Комсомольская правда

В Калачинске Омской области стартовала проверка Следкома по факту гибели мужчины при пожаре 19 июня. Об этом рассказали в региональном управлении ведомства.

Возгорание произошло около 17:30 в частном доме на улице 60 лет ВЛКСМ. Предварительной причиной специалисты называют неосторожное обращение человека с огнем. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой вынесут процессуальное решение.

Следователи напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избегать подобных трагедий.

Ранее мы писали, что омский пристав спас из огня 89-летнюю женщину.