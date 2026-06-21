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Четыре человека погибли, 28 ранены из-за атаки БПЛА на Керченский полуостров

Четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченский полуостров. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченский полуостров. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка. На месте работают профильные службы, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В этот же день оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ якобы могут превратить полуостров Крым в «остров» с помощью атак беспилотников. Также глава ведомства, используя нецензурную лексику, пообещал, что Крым ждут тяжелые времена.

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