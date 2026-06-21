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В Новосибирске произошел пожар в строящейся школе на Большевистской

Рабочие пытались самостоятельно засыпать огонь песком до приезда пожарных.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар на территории строящейся школы. Инцидент случился рядом с домом номер 94 на улице Большевистской. Об этом сообщили очевидцы в канале «АСТ-54» в «МАКС».

На кадрах с места происшествия видно, что рабочие на стройке попытались самостоятельно справиться с огнем еще до приезда спасателей. Строители носили песок в ведрах и засыпали им очаг возгорания. Через некоторое время к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС России.

Пострадал ли кто-то в ЧП, пока не ясно. КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Ответ ведомства будет опубликован позднее.

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