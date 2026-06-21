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При атаке ВСУ на Керченский полуостров погибли четыре человека

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется в заявлении, жертвы и пострадавшие являются гражданскими лицами. Аксенов принес соболезнования родственникам погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Отмечается, что всем раненым будет оказана необходимая помощь. На месте происшествия работают профильные службы.

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