Паром в Керченском проливе подвергся атаке беспилотников ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в ночь на 21 июня атаковали паром в Керченском проливе. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Сообщается, что украинские беспилотники нанесли удар по парому «Панагия». По предварительным данным, в результате этого происшествия пострадали два человека. Один из них скончался от полученных травм.
Кроме того, из-за атаки начался пожар на нефтяном терминале, расположенном в поселке Чушка. Для ликвидации возгорания привлечены пожарно-спасательные подразделения.
Обломки беспилотников также упали на территории частных домовладений в двух муниципалитетах. На месте находятся экстренные службы. Данных о пострадавших нет.
До этого сообщалось, что за ночь российские системы противовоздушной обороны сбили 239 беспилотников ВСУ.
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