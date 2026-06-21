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Аксенов: при атаке дронов ВСУ на Керченский полуостров погибли четыре человека

Четыре человека погибли и 28 ранены в результате атаки дронов ВСУ на Керченский полуостров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Четыре человека погибли и 28 ранены в результате атаки дронов ВСУ на Керченский полуостров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения», — уточнил господин Аксенов.

По его словам, на месте происшествия работают профильные службы. Господин Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что беспилотники ВСУ в ночь на 21 июня атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Кроме того, в результате атаки дронов произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли оперативные службы.

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