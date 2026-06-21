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В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали шесть человек

ВСУ за сутки 80 раз атаковали Белгородскую область, пострадали шесть человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за минувшие сутки, в результате пострадали шесть человек, сбиты 127 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«За минувшие сутки ВСУ 80 раз атаковали территорию Белгородской области… Получили ранения шесть мирных жителей в Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах. Три человека продолжают стационарное лечение в больницах. Наши медики делают все возможное, чтобы они как можно скорее поправились и вернулись домой», — написал Шуваев в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Сбиты 127 беспилотников.

По данным Шуваева, ВСУ восемь раз обстреливали регион с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также четыре раза сбрасывались взрывные устройства с БПЛА.

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