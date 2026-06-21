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В Архангельской области автомобиль столкнулся с мотоциклом

Мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир погибли в ДТП под Архангельском.

Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Водитель автомобиля Changan выехал на встречную полосу в зоне запрещающего знака в Архангельской области и столкнулся с мотоциклом, водитель и несовершеннолетний пассажир которого погибли, сообщили в Госавтоинспекции по Архангельской области.

ДТП произошло в ночь на воскресенье на автодороге Архангельск (от деревни Рикасиха) — Онега (до деревни Кянда). Как установили в ГАИ, водитель на автомобиле Changan выехал на встречную полосу для обгона, хотя такой маневр на этом участке запрещен, и столкнулся с движущимся в попутном направлении и поворачивающим налево мотоциклом.

«В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, один из них несовершеннолетний. Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.