В Архангельской области автомобиль столкнулся с мотоциклом

ДТП произошло в ночь на воскресенье на автодороге Архангельск (от деревни Рикасиха) — Онега (до деревни Кянда). Как установили в ГАИ, водитель на автомобиле Changan выехал на встречную полосу для обгона, хотя такой маневр на этом участке запрещен, и столкнулся с движущимся в попутном направлении и поворачивающим налево мотоциклом.