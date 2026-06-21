В Севастополе сбили пять беспилотников

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пять дронов сбиты при отражении атаки ВСУ в Севастополе, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».
Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности. Он также уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА с помощью различных средств поражения, в том числе и стрелкового оружия.
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