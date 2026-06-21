В Севастополе сбили пять беспилотников

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».