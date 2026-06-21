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В Крыму открыли горячую линию после атаки БПЛА

Горячую линию открыли в Крыму после атаки беспилотников ВСУ.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Открыта горячая линия после атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров в восточном Крыму, сообщает прокуратура республики.

Четыре человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

«Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978) 053−62−08», — говорится в сообщении.

Прокуратура республики контролирует соблюдение прав граждан.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

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