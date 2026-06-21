Сахалинский маньяк Дворников решил отсудить у ФСИН миллионы за «неудобства»

На первом допросе Игорь Дворников признал вину, однако позже стал настаивать, что обстоятельства дела были искажены, а также утверждал, что якобы пытался спасти ребёнка. Следствие установило, что девочка после ссоры с матерью самовольно отправилась к знакомым в Долинск, после чего по пути встретила супругов Дворниковых. По версии обвинения, они вывезли ребёнка в лес, где совершили преступление. В 2021 году Сахалинский областной суд признал Игоря Дворникова виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы, а также принудительное психиатрическое лечение и компенсацию в пользу родственников. Его супруга получила 15 лет колонии общего режима. После приговора осуждённый не признал вину и подал апелляцию, однако решение суда было оставлено в силе.