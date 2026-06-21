На Кубани приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу

Уточняется, что водителям большегрузного транспорта необходимо выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, в связи с запретом на проезд по Крымскому мосту.