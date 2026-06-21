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В Новосибирской области на реке Федосиха утонул 53-летний мужчина

По предварительной информации, мужчина купался в неорганизованном для отдыха месте.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Коченевском районе Новосибирской области произошел несчастный случай на воде. На реке Федосиха утонул 53-летний мужчина. Трагедия случилась в неорганизованном для купания и отдыха месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Жителей Новосибирской области призывают быть предельно внимательными при отдыхе на водоемах. Купаться можно только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и медики. Нахождение в воде в нетрезвом состоянии или в необорудованных местах значительно увеличивает риск несчастных случаев.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в реке под Новосибирском нашли тело мужчины.

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