В Новосибирской области на реке Федосиха утонул 53-летний мужчина

За прошедшие сутки в Коченевском районе Новосибирской области произошел несчастный случай на воде. На реке Федосиха утонул 53-летний мужчина. Трагедия случилась в неорганизованном для купания и отдыха месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Жителей Новосибирской области призывают быть предельно внимательными при отдыхе на водоемах. Купаться можно только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и медики. Нахождение в воде в нетрезвом состоянии или в необорудованных местах значительно увеличивает риск несчастных случаев.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в реке под Новосибирском нашли тело мужчины.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше