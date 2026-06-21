Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конго число заболевших лихорадкой Эбола превысило 950 человек

В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировано 956 подтверждённых случаев заражения вирусом Эбола, из которых 247 привели к летальному исходу.

В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировано 956 подтверждённых случаев заражения вирусом Эбола, из которых 247 привели к летальному исходу. Эти данные обнародовало местное министерство здравоохранения.

В провинции Итури, которая остаётся главным очагом текущей вспышки, за последние сутки выявлено 23 новых инфицированных и зафиксировано два смертельных случая. На данный момент 391 пациент проходит лечение в больницах и специальных изоляторах, а 92 человека полностью оправились от болезни.

Наиболее напряжённая эпидемиологическая обстановка сохраняется именно в Итури. На этот регион приходится 874 случая заражения Эболой и 201 смерть, что составляет 91% от общего числа по стране.

Эффективность отслеживания контактов заболевших достигла 69,3%. Всемирная организация здравоохранения настаивает на том, чтобы этот показатель был не ниже 95%.

Раскрыто, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ.