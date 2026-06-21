В Конго число заболевших лихорадкой Эбола превысило 950 человек

В провинции Итури, которая остаётся главным очагом текущей вспышки, за последние сутки выявлено 23 новых инфицированных и зафиксировано два смертельных случая. На данный момент 391 пациент проходит лечение в больницах и специальных изоляторах, а 92 человека полностью оправились от болезни.