В Конго число заболевших лихорадкой Эбола превысило 950 человек

В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировано 956 подтверждённых случаев заражения вирусом Эбола, из которых 247 привели к летальному исходу. Эти данные обнародовало местное министерство здравоохранения.
В провинции Итури, которая остаётся главным очагом текущей вспышки, за последние сутки выявлено 23 новых инфицированных и зафиксировано два смертельных случая. На данный момент 391 пациент проходит лечение в больницах и специальных изоляторах, а 92 человека полностью оправились от болезни.
Наиболее напряжённая эпидемиологическая обстановка сохраняется именно в Итури. На этот регион приходится 874 случая заражения Эболой и 201 смерть, что составляет 91% от общего числа по стране.
Эффективность отслеживания контактов заболевших достигла 69,3%. Всемирная организация здравоохранения настаивает на том, чтобы этот показатель был не ниже 95%.
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