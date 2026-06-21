Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паромные перевозки через Керченскую переправу приостановили после атаки БПЛА

С воскресенья, 21 июня, паромные перевозки через Керченскую переправу временно не будут осуществляться. Об этом сообщил оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

С воскресенья, 21 июня, паромные перевозки через Керченскую переправу временно не будут осуществляться. Об этом сообщил оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

«Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь», — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что беспилотники ВСУ в ночь на 21 июня атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Кроме того, в результате атаки дронов произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. На месте работают оперативные службы. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки четыре человека погибли и 28 ранены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше