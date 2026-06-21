Мужчина проник в детский лагерь в Тыве и избил детей

Сигнал бедствия поступил в межмуниципальный отдел полиции «Тандинский». Как стало известно, молодой человек 2001 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения ворвался в один из одноэтажных спальных корпусов детского лагеря. Злоумышленник вёл себя крайне неадекватно: он ломал мебель и набросился на спящих детей.