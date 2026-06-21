Нижегородцев предупредили об угрозе атаки беспилотников 21 июня

Утром 21 июня в Нижегородской области был введён режим беспилотной опасности. Предупреждение от РСЧС поступило в 9:40.
Власти призывают граждан не поддаваться панике. В случае необходимости следует звонить по единому номеру экстренных служб — 112.
Стоит напомнить, что днём ранее, 19 июня, объявляли об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.
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