Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предупредили об угрозе атаки беспилотников 21 июня

На территории Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности.

Утром 21 июня в Нижегородской области был введён режим беспилотной опасности. Предупреждение от РСЧС поступило в 9:40.

Власти призывают граждан не поддаваться панике. В случае необходимости следует звонить по единому номеру экстренных служб — 112.

Стоит напомнить, что днём ранее, 19 июня, объявляли об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше