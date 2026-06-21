Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 35 гектаров

В крае введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, а также проведение пожароопасных работ. В округах края усилено патрулирование и проводится разъяснительная работа с населением о действующих запретах и ограничениях. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.