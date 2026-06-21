Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 35 гектаров

За сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла почти на 35 гектаров. По данным на 21 июня, горит больше 168 гектаров тайги. На тушение стягивают силы из других регионов, сообщают в Лесопожарном центре.
Для борьбы с огнем в северные районы края направлены дополнительные отряды профессиональных пожарных. Общая численность группировки превышает 1650 человек.
Региональным командам помогают специалисты федеральной Авиалесоохраны, а также представители Бурятии, Забайкальского края, Карелии, Свердловской и Тюменской областей. Для более точного мониторинга лесопожарной обстановки увеличен флот беспилотных летательных аппаратов.
За прошедшие сутки в крае удалось ликвидировать 15 лесных пожаров, охвативших 9,9 тысячи гектаров в семи лесничествах. Основной причиной возникновения большинства возгораний стали грозы.
По сведениям на 13 часов 21 июня, в крае продолжается тушение 89 лесных пожаров. Наибольшее число очагов зафиксировано в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах. Несмотря на напряженную обстановку, она находится под контролем, и угрозы населенным пунктам нет.
Большая часть работ проводится на уже выгоревших участках. Там, где огонь потушен, специалисты осуществляют наблюдение и контроль для предотвращения повторных возгораний. Основные усилия направлены на активные кромки пожаров, где огонь продолжает распространяться.
Сложности в борьбе с огнем создают высокая температура, отсутствие осадков и наличие участков леса, пострадавших от нашествия шелкопряда. Из-за удаленности и труднодоступности очагов возгораний группы пожарных доставляются к местам работы с помощью авиации. Тушение на активных кромках в основном ведется вручную: специалисты прокладывают минерализованные полосы, расчищают завалы и сухостой.
В доступных местах для тушения привлекается малогабаритная или вездеходная техника. На особо сложных участках авиапожарные используют взрывчатые вещества для создания протяженных минерализованных полос. Для стимуляции осадков в зависимости от погодных условий применяется самолет-зондировщик Ан-26.
Министерство экологии края и Роспотребнадзор усилили контроль за качеством воздуха в населенных пунктах региона. В Красноярске в течение ночи работала мобильная лаборатория, которая не выявила превышений гигиенических нормативов при разовых замерах. Стационарные посты краевой сети мониторинга функционируют в штатном режиме.
В крае введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, а также проведение пожароопасных работ. В округах края усилено патрулирование и проводится разъяснительная работа с населением о действующих запретах и ограничениях. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.
При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.