Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 35 гектаров

В Красноярском крае горит больше 168 тысяч гектаров леса.

Источник: Комсомольская правда

За сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла почти на 35 гектаров. По данным на 21 июня, горит больше 168 гектаров тайги. На тушение стягивают силы из других регионов, сообщают в Лесопожарном центре.

Для борьбы с огнем в северные районы края направлены дополнительные отряды профессиональных пожарных. Общая численность группировки превышает 1650 человек.

Региональным командам помогают специалисты федеральной Авиалесоохраны, а также представители Бурятии, Забайкальского края, Карелии, Свердловской и Тюменской областей. Для более точного мониторинга лесопожарной обстановки увеличен флот беспилотных летательных аппаратов.

За прошедшие сутки в крае удалось ликвидировать 15 лесных пожаров, охвативших 9,9 тысячи гектаров в семи лесничествах. Основной причиной возникновения большинства возгораний стали грозы.

По сведениям на 13 часов 21 июня, в крае продолжается тушение 89 лесных пожаров. Наибольшее число очагов зафиксировано в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах. Несмотря на напряженную обстановку, она находится под контролем, и угрозы населенным пунктам нет.

Большая часть работ проводится на уже выгоревших участках. Там, где огонь потушен, специалисты осуществляют наблюдение и контроль для предотвращения повторных возгораний. Основные усилия направлены на активные кромки пожаров, где огонь продолжает распространяться.

Сложности в борьбе с огнем создают высокая температура, отсутствие осадков и наличие участков леса, пострадавших от нашествия шелкопряда. Из-за удаленности и труднодоступности очагов возгораний группы пожарных доставляются к местам работы с помощью авиации. Тушение на активных кромках в основном ведется вручную: специалисты прокладывают минерализованные полосы, расчищают завалы и сухостой.

В доступных местах для тушения привлекается малогабаритная или вездеходная техника. На особо сложных участках авиапожарные используют взрывчатые вещества для создания протяженных минерализованных полос. Для стимуляции осадков в зависимости от погодных условий применяется самолет-зондировщик Ан-26.

Министерство экологии края и Роспотребнадзор усилили контроль за качеством воздуха в населенных пунктах региона. В Красноярске в течение ночи работала мобильная лаборатория, которая не выявила превышений гигиенических нормативов при разовых замерах. Стационарные посты краевой сети мониторинга функционируют в штатном режиме.

В крае введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, а также проведение пожароопасных работ. В округах края усилено патрулирование и проводится разъяснительная работа с населением о действующих запретах и ограничениях. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.

При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше