В Прикамье из реки Ирень достали тело 40-летнего мужчины

Тело 40-летнего мужчины достали из реки Ирень, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.
20 июня в 17:30 спасателям поступило сообщение от очевидцев. Они заметили в реке Ирень в районе микрорайона Первомайский тело человека. На место выехала группа оперативного реагирования № 8. С помощью моторной лодки они извлекли из воды тело мужчины 1986 года рождения в районе улицы Иренской и передали сотрудникам полиции.
Это уже не первый случай за прошедшие сутки, когда из реки Ирень достают тело человека. Напомним, что в ночь на 20 июня спасателям поступило сообщение, что на дне водоёма обнаружена машина. Из салона затонувшего авто извлекли тело девушки и передали сотрудникам полиции.
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