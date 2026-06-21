В Прикамье из реки Ирень достали тело 40-летнего мужчины

Это уже не первый случай за прошедшие сутки, когда из реки Ирень достают тело человека. Напомним, что в ночь на 20 июня спасателям поступило сообщение, что на дне водоёма обнаружена машина. Из салона затонувшего авто извлекли тело девушки и передали сотрудникам полиции.