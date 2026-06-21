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В МВД прокомментировали дорожный конфликт со стрельбой под Волгоградом

В Волгоградской области после дорожного конфликта со стрельбой, в результате которого пострадали.

В Волгоградской области после дорожного конфликта со стрельбой, в результате которого пострадали два человека, возбуждено уголовное дело.

— В настоящее время правоохранителями по данному факту возбуждено уголовное дело по п.3 ч.2 ст. 111 УК РФ. Устанавливаются участники инцидента и обстоятельства произошедшего, — сообщили сегодня, 21 июня, в ГУ МВД России по региону.

Сообщение о произошедшем поступило в отдел полиции Новоаннинского района из медицинского учреждения еще 19 июня. За помощью к медикам обратились двое жителей Алексеевского района.

Установлено, что травму они получили в ходе конфликта, возникшего после произошедшего ДТП в хуторе Алимов-Любимовский, в результате которого один из участников произвел выстрел из огнестрельного оружия в сторону оппонентов.

Ранее сообщалось, что после случившегося объявила в розыск трех человек, в числе которых есть женщина.