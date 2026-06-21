В сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов

По данным на 9:00 мск 21 июня задерживаются два состава в Москву из Керчи на 1,5 часа и 8 часов. Помимо этого, опаздывают составы в Керчь из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска, в Симферополь из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Минеральных Вод, в Феодосию и Севастополь из Москвы. Время задержки составляет от 1,5 до 8,5 часа.