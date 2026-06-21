Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановили с 21 июня

С воскресенья, 21 июня, паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по Краснодарскому краю.
— С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут. Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, — передает Telegram-канал штаба.
В этот день беспилотники ВСУ атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.
13 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили. Также пробка длиной 30 километров образовалась утром 30 апреля на Крымском мосту. Тогда въезд на мост перекрыли ночью из-за атак украинских беспилотников.
В феврале по Крымскому мосту также временно ограничивали движение, это привело к задержкам поездов дальнего следования «Таврия». В направлении Крыма с задержками следовали семь поездов.