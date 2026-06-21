Стало известно, как в Таиланде нашли пропавшую жительницу Приморья

Жительнице Приморья, которую нашли после длительных поисков в Таиланде, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, 43-летняя Дарья начала вести себя странно, как только приехала в страну. Сначала она сообщила своим близким, что стала жертвой ограбления, а после этого рассказала, что выходит замуж в Дубае. Волонтеры обратили внимание, что женщина говорила несвязно, и постоянно перескакивала с темы на тему.
После того как новость о ее поисках распространилась, Дарья сообщила свое местонахождение на Пхукете. Прибывший на место местный житель подтвердил ее присутствие.
В это же время близкие женщины обратились к специалистам, которые помогают с поиском людей за рубежом.
В публикации говорится, что совместная работа юристов, переговорщиков, полиции Таиланда и местных волонтеров привела к успеху.
Дарья вернулась домой и сейчас находится под наблюдением врачей. Предполагается, что что к ее счетам получили доступ посторонние люди, или же она была вынуждена работать из-за долгов.
Ранее сообщалось, что музыкант из Казахстана исчез в Таиланде после странных прогулок по городу.
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