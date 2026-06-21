Стало известно, как в Таиланде нашли пропавшую жительницу Приморья

По данным издания, 43-летняя Дарья начала вести себя странно, как только приехала в страну. Сначала она сообщила своим близким, что стала жертвой ограбления, а после этого рассказала, что выходит замуж в Дубае. Волонтеры обратили внимание, что женщина говорила несвязно, и постоянно перескакивала с темы на тему.