В Крыму заявили о прекращении отпуска топлива на АЗС

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, горючее будет предоставляться исключительно службам, отвечающим за жизнеобеспечение региона.
«Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — написал он в своем канале «Макс».
Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на данные из официальных источников.
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