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В Крыму заявили о прекращении отпуска топлива на АЗС

На автозаправочных станциях Крыма прекращен отпуск топлива для физических и юридических лиц.

Источник: Reuters

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, горючее будет предоставляться исключительно службам, отвечающим за жизнеобеспечение региона.

«Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — написал он в своем канале «Макс».

Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на данные из официальных источников.

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