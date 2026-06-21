РЕН ТВ: Дмитрий Дибров разбил голову во время отдыха в клубе на юге Москвы

Телеведущий Дмитрий Дибров якобы разбил голову во время отдыха в развлекательном клубе на юге Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил РЕН ТВ.
Уточняется, что телеведущий якобы упал с лестницы и разбил голову. На место прибыла скорая помощь.
— Медики госпитализировали Диброва. По предварительным данным, у него диагностирован перелом носа, — говорится в публикации.
В апреле к Дмитрию Диброву подали иск почти на шесть миллионов рублей. Самарский юридический сервис потребовал компенсацию за ущерб, нанесенный репутации, и расторжение рекламного контракта, указав на скандальное видео, на котором журналист запечатлен с расстегнутой ширинкой.
Телеведущий в свою очередь объяснил, почему мужчины часто предпочитают девушек сильно младше себя. При этом Дмитрий Дибров опроверг слухи о романе с нутрициологом Екатериной Гусевой. Он заявил, что между ним и женщиной только дружеские отношения.