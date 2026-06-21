РЕН ТВ: Дмитрий Дибров разбил голову во время отдыха в клубе на юге Москвы

Телеведущий в свою очередь объяснил, почему мужчины часто предпочитают девушек сильно младше себя. При этом Дмитрий Дибров опроверг слухи о романе с нутрициологом Екатериной Гусевой. Он заявил, что между ним и женщиной только дружеские отношения.