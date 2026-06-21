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В Омске жильцы дома лишились доступа к квартирам 21 июня из-за обрушения потолка

В доме на улице Звездова в Омске произошло обрушение конструкций в подъезде. Жители сообщают о повреждении балки и временной недоступности квартир.

Источник: Om1 Омск

21 июня в Омске в доме № 11 по улице Звездова обрушился потолок в подъезде. Информацию об инциденте распространили очевидцы в социальных сетях, приложив видеозапись с места происшествия.

По словам жильцов, причиной обрушения стала сломавшаяся несущая балка. Дом не имеет статуса аварийного, однако после инцидента часть жильцов столкнулась с ограничением доступа в квартиры. По их сообщениям, вернуться домой они не могут, альтернативного жилья у некоторых из них нет.

Пострадавших в результате обрушения, по предварительным данным, нет.

Редакция Om1 Омск обратилась за комментарием в администрацию Омска.