В Омске жильцы дома лишились доступа к квартирам 21 июня из-за обрушения потолка

По словам жильцов, причиной обрушения стала сломавшаяся несущая балка. Дом не имеет статуса аварийного, однако после инцидента часть жильцов столкнулась с ограничением доступа в квартиры. По их сообщениям, вернуться домой они не могут, альтернативного жилья у некоторых из них нет.