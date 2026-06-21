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Часть Крыма оказалась обесточена

Часть Крыма оказалась обесточена из-за повреждений в электросетях.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях, идут аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов», — говорится в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы, добавили в пресс-службе.

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