Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ночной атаке ВСУ на Крым

Минздрав: в Крыму госпитализировали 14 пострадавших при ночной атаке дронов ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Четырнадцать пострадавших в результате ночной атаки ВСУ, в том числе двое детей, госпитализированы в больницы Крыма, сообщили в Минздраве РФ.

«По оперативным данным, в больницы Крыма госпитализированы 14 пострадавших в ночной атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше