Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ночной атаке ВСУ на Крым

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Четырнадцать пострадавших в результате ночной атаки ВСУ, в том числе двое детей, госпитализированы в больницы Крыма, сообщили в Минздраве РФ.
«По оперативным данным, в больницы Крыма госпитализированы 14 пострадавших в ночной атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.
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