В Татарстане осудили мужчину, который отобрал у ребенка телефон

Ответственность за нападение, совершенное 25 марта прошлого года в парке «Гренада» на местного подростка, понесет один мужчина.
Согласно материалам судебного разбирательства, обвиняемый применил насилие, схватив юношу за ухо, и выдвинул ультиматум: «Отдай мне мобильный, иначе лишишься уха!».
Потерпевший, опасаясь расправы, подчинился. Сумма похищенного составила 10 500 рублей.
Подсудимый раскаялся в содеянном, возместил причиненный материальный ущерб и принес официальные извинения.
Судебным решением ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В качестве второго фигуранта по этому делу проходил сообщник обвиняемого, присутствовавший при нападении.
Однако суд установил, что он не осознавал истинного характера происходящего.
Несмотря на это, преступление получило квалификацию разбоя, совершенного группой лиц по предварительной договоренности.