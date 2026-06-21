В Воронеже адвоката арестовали по обвинению в пособничестве в похищении людей

Адвокат консультировала соучастников по юридическим вопросам, скрывала факт гибели отца ребенка от суда. В феврале 2025 года, зная, что женщину и ее детей похитили, обвиняемая ввела в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, подав от имени потерпевшей заведомо ложное объяснение. За свои услуги адвокат получила от подельников 500 тысяч рублей.