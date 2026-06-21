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В Воронеже адвоката арестовали по обвинению в пособничестве в похищении людей

Следственное управление Следственного комитета России по Воронежской области сообщило о предъявлении адвокату обвинений в пособничестве в похищении людей и в мошенничестве.

Следственное управление Следственного комитета России по Воронежской области сообщило о предъявлении адвокату обвинений в пособничестве в похищении людей и в мошенничестве.

Следователи рассказали, что 49-летняя обвиняемая с двумя мужчинами намеревалась похитить около 14 миллионов рублей, которые должна была получить жительница Воронежской области и ее несовершеннолетний сын в связи со смертью отца ребенка в зоне СВО.

Адвокат консультировала соучастников по юридическим вопросам, скрывала факт гибели отца ребенка от суда. В феврале 2025 года, зная, что женщину и ее детей похитили, обвиняемая ввела в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, подав от имени потерпевшей заведомо ложное объяснение. За свои услуги адвокат получила от подельников 500 тысяч рублей.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и МВД России. Женщина была задержана. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу по 22 июля 2026 года. Расследование уголовного дела продолжается.