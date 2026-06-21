Экстренное торможение: пятилетний ребенок едва не попал под поезд в Туркестанской области

Как уточнили в компании, 20 июня 2026 года в 15:08 на участке Туркестан — Шиели, в районе станции Шорнак, машинист пассажирского поезда №⅞ сообщением «Алматы-2 — Саратов» предотвратил наезд на пятилетнего ребенка, оказавшегося на железнодорожных путях.