Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экстренное торможение: пятилетний ребенок едва не попал под поезд в Туркестанской области

Машинист пассажирского поезда предотвратил наезд на пятилетнего ребенка, который оказался на железнодорожных путях, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Источник: Nur.kz

Как уточнили в компании, 20 июня 2026 года в 15:08 на участке Туркестан — Шиели, в районе станции Шорнак, машинист пассажирского поезда №⅞ сообщением «Алматы-2 — Саратов» предотвратил наезд на пятилетнего ребенка, оказавшегося на железнодорожных путях.

Сообщается, что локомотивная бригада применила экстренное торможение при скорости движения поезда 70 км/ч, благодаря чему удалось избежать трагедии. В связи с произошедшим задержка поезда составила четыре минуты.

Подчеркивается, что участок железной дороги оборудован ограждением. По информации КТЖ, ребенок находился в опасной зоне без сопровождения взрослых.

«КТЖ призывает родителей не оставлять детей без присмотра вблизи железнодорожных путей и разъяснять им правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта», — обратились в компании.