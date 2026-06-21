Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жертв нападения на детский лагерь «Орленок» в Туве может быть больше 13

Количество пострадавших детей при нападении на лагерь в Туве может увеличиться.

Источник: Комсомольская правда

Как минимум 13 детей пострадали при нападении на летний лагерь «Орленок» в Тандинском районе Тувы. По данным собственного источника «КП» — Красноярск, раненых может быть больше.

Напомним, все случилось в ночь с 20 на 21 июня в лагере на озере «Чагытай». Здесь в одноэтажный спальный корпус проник неадекватный мужчина. Начал громить мебель, избивать детей: махал кулаками, таскал девочек за волосы.

По сведениям «Комсомолки», нападавший травмировал 13 детей. И тогда только подоспели взрослые: скрутили агрессора и передали полиции.

— Возбуждено уголовное дело по статье 212 («Хулиганство»), — сообщила «КП» — Красноярск Алла Нурсат, старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Республике Тыва.

Нападавшему может грозить до пяти лет лишения свободы.