Жертв нападения на детский лагерь «Орленок» в Туве может быть больше 13

Как минимум 13 детей пострадали при нападении на летний лагерь «Орленок» в Тандинском районе Тувы. По данным собственного источника «КП» — Красноярск, раненых может быть больше.
Напомним, все случилось в ночь с 20 на 21 июня в лагере на озере «Чагытай». Здесь в одноэтажный спальный корпус проник неадекватный мужчина. Начал громить мебель, избивать детей: махал кулаками, таскал девочек за волосы.
По сведениям «Комсомолки», нападавший травмировал 13 детей. И тогда только подоспели взрослые: скрутили агрессора и передали полиции.
— Возбуждено уголовное дело по статье 212 («Хулиганство»), — сообщила «КП» — Красноярск Алла Нурсат, старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Республике Тыва.
Нападавшему может грозить до пяти лет лишения свободы.