Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

«В последнее время мошенники активно используют тему военной службы по контракту для обмана граждан. Звонок начинается с фразы: “Здравствуйте, вы ранее интересовались службой по контракту…” Дальше — стандартный набор: уточнение данных, просьба назвать код из СМС для “подтверждения личности”, а затем — доступ к банковским приложениям, кредиты и потерянные деньги», — сказал Панеш.
Он отметил, что это новая вариация старой схемы, и она рассчитана на патриотически настроенных людей, которые действительно думают о контрактной службе.
«Предупреждаю: любой звонок по теме контракта, поступающий без вашего запроса, — это мошенничество. Эта схема работает по тому же принципу, что и звонки от “операторов связи”. Вас просят назвать код из СМС или подтвердить действие в приложении. Если код назван, мошенник получает доступ к вашему аккаунту на “Госуслугах” или в банке. Дальше — классика: оформление кредитов, списание денег, подключение “безопасного счета”», — уточнил депутат.
Панеш подчеркнул, что никакая официальная структура не ведет набор через звонки с требованием кодов из СМС. Он посоветовал положить трубку, если поступил звонок с просьбой назвать код, а далее открыть приложение банка и оператора и проверить, все ли в порядке с вашими счетами и услугами.
«Если сомневаетесь, перезвоните в банк или оператору по номеру, указанному на официальном сайте, а не по тому, с которого вам звонили. Тема контрактной службы — это не поле для мошенничества. Государственные структуры не просят коды из СМС по телефону. Если вы услышали слово “контракт” в неожиданном звонке — не ведите диалог, кладите трубку. Передайте эту памятку своим близким. Мошенники играют на патриотических чувствах — не дайте им себя обмануть», — подытожил Панеш.