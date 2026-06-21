Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

«Если сомневаетесь, перезвоните в банк или оператору по номеру, указанному на официальном сайте, а не по тому, с которого вам звонили. Тема контрактной службы — это не поле для мошенничества. Государственные структуры не просят коды из СМС по телефону. Если вы услышали слово “контракт” в неожиданном звонке — не ведите диалог, кладите трубку. Передайте эту памятку своим близким. Мошенники играют на патриотических чувствах — не дайте им себя обмануть», — подытожил Панеш.