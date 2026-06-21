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60-летний калининградец «инвестировал» мошенникам свыше шести миллионов рублей

Мужчина перевел денежные средства на подконтрольные аферистам счета и передал наличные курьеру.

В Калининграде мошенники похитили более 6 млн рублей у 60-летнего местного жителя под предлогом инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что с мужчиной через мессенджер связались «сотрудники инвестиционной платформы». Под предлогом получения высокого дохода от вложений в биржевые активы они убедили его переводить денежные средства на подконтрольные счета, а наличные передать курьеру. Для имитации контроля над инвестициями использовалось специальное мобильное приложение, отображавшее фиктивный рост прибыли. Когда же калининградец попытался вывести средства, аферисты перестали выходить на связь. Общий ущерб превысил 6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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