60-летний калининградец «инвестировал» мошенникам свыше шести миллионов рублей

Установлено, что с мужчиной через мессенджер связались «сотрудники инвестиционной платформы». Под предлогом получения высокого дохода от вложений в биржевые активы они убедили его переводить денежные средства на подконтрольные счета, а наличные передать курьеру. Для имитации контроля над инвестициями использовалось специальное мобильное приложение, отображавшее фиктивный рост прибыли. Когда же калининградец попытался вывести средства, аферисты перестали выходить на связь. Общий ущерб превысил 6 млн рублей.