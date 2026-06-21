Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцу вынесли приговор за жестокое убийство женщины на улице

Следствие установило, что нападавший нанёс жертве множественные удары тупым предметом, после чего задушил её.

Суд Нижегородской области вынес приговор жителю Богородска: за совершённое убийство мужчину отправят в колонию строгого режима на 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла в декабре: возле дома на улице Чернышевского было найдено тело женщины. Следствие установило, что нападавший нанёс жертве множественные удары тупым предметом, после чего задушил её.

Преступником оказался 25‑летний молодой человек — он сам пришёл в полицию с повинной. В ходе судебного разбирательства фигурант дела признал вину, выразил раскаяние и принёс извинения родным погибшей. Кроме того, он взял на себя расходы по организации похорон. Установлено, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По решению суда осуждённый обязан выплатить семье потерпевшей компенсацию — 3 млн 800 тысяч рублей. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее нижегородского душегуба осудили за убийство украинского маньяка.