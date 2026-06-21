Нижегородцу вынесли приговор за жестокое убийство женщины на улице

Преступником оказался 25‑летний молодой человек — он сам пришёл в полицию с повинной. В ходе судебного разбирательства фигурант дела признал вину, выразил раскаяние и принёс извинения родным погибшей. Кроме того, он взял на себя расходы по организации похорон. Установлено, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.