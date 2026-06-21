Нижегородцу вынесли приговор за жестокое убийство женщины на улице

Суд Нижегородской области вынес приговор жителю Богородска: за совершённое убийство мужчину отправят в колонию строгого режима на 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Трагедия произошла в декабре: возле дома на улице Чернышевского было найдено тело женщины. Следствие установило, что нападавший нанёс жертве множественные удары тупым предметом, после чего задушил её.
Преступником оказался 25‑летний молодой человек — он сам пришёл в полицию с повинной. В ходе судебного разбирательства фигурант дела признал вину, выразил раскаяние и принёс извинения родным погибшей. Кроме того, он взял на себя расходы по организации похорон. Установлено, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По решению суда осуждённый обязан выплатить семье потерпевшей компенсацию — 3 млн 800 тысяч рублей. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.
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