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Около Ревды грузовик столкнулся с двумя легковушками

В Свердловской области из-за ДТП на участке образовались пробки.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

На 312-м километре трассы М-12 «Восток» неподалеку от Ревды произошла авария. Об этом информирует Госавтоинспекция Свердловской области.

— По предварительным данным, произошло столкновение грузовой машины и двух легковых машин. На месте работают экипажи ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сказано в сообщении.

В направлении Екатеринбурга временно ограничивали движение транспорта. Водителей просят заранее планировать маршрут, а также исполнять указания автоинспекторов.

Движение удалось восстановить по одной полосе. На месте аварии регулируют поток транспорта.

Напомним, что 21 июня в Екатеринбурге подросток на отечественной легковушке попал в ДТП. Водительских правил у 16-летнего юноши не было. В результате аварии пострадали четыре подростка, включая самого владельца машины.