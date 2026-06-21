Начался конфликт после аварии: полиция проверяет стрельбу под Волгоградом

В Новоаннинском районе Волгоградской области полиция начала проверку после конфликта, который произошел после ДТП в хуторе Алимо-Любимовский. 19 июня 2026 года в отдел полиции поступило сообщение о пострадавших из медицинского учреждения.
За помощью обратились два жителя Алексеевского района. Правоохранители установили, что мужчины получили травмы во время конфликта, возникшего после дорожной аварии.
По предварительной информации, один из участников ситуации произвел выстрел из огнестрельного оружия в сторону оппонентов. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают всех участников происшествия и выясняют обстоятельства конфликта.
Ранее сообщалось о ДТП с поездом Волгоград-Астрахань.