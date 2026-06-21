ВСУ ночью атаковали беспилотниками Крым: 4 человека погибли, 28 ранены

В результате ночной атаки украинских дронов по Керченскому полуострову четыре человека погибли, еще 28 получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье в своем канале в Max глава Крыма Сергей Аксенов.
«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения», — уточнил Аксенов.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, госпитализированы 14 пострадавших, в том числе двое детей в тяжелом состоянии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций специалистами РДКБ Минздрава России. Еще шесть пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, добавил помощник министра.