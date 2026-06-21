Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В садах Екатеринбурга вспыхнул мощный пожар

В Екатеринбурге пламя уничтожило садовый дом.

Источник: МЧС РФ

21 июня утром в Екатеринбурге произошел пожар в садовом товариществе, расположенном на Чусовском тракте. Пламя охватило 230 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Из-за инцидента никто не пострадал.

— Сгорел садовый дом и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 19 человек личного состава, — сказано в сообщении.

С огнем пожарные боролись почти полтора часа. В 13:27 специалисты завершили проливку, а также разобрали сгоревшие конструкции. Причины случившегося установят пожарные дознаватели.

Свердловское МЧС напоминает собственникам дачных участков о необходимости соблюдения правил. Держите в чистоте территорию. Не сжигайте мусор, не высыпайте угли около строений. Ремонт и монтаж проводки доверяйте опытным специалистам.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше